Worum geht es in "Encounters"?

In vier Episoden werden vier unterschiedliche Fälle von UFO-Sichtungen behandelt. Darunter die UFO-Sichtungen 2008 in Stephenville Texas, wo hunderte Menschen ein unbekanntes Flugobjekt gesehen haben sollen. In weiteren Episoden stehen Sichtungen in Großbritannien, Japan und Zimbabwe im Fokus.

Neben den Personen, die bei den Sichtungen anwesend gewesen sein sollen, kommen auch Astrophysiker:innen und ehemaliger Nasa-Mitarbeiter:innen zu Wort. Fans von "Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI" sollten die Doku also auf keinen Fall verpassen!

Wann erscheint “Encounters”?

Alle vier Episoden zu “Encounters” erscheinen am 27. September auf Netflix.