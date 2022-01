"Equalizer 3": Denzel Washington wird bald wieder zum Rächer

Fit zum Weiterprügeln

Washington hat in einem "Collider"-Interview humorvoll die Neuigkeit verkündet, dass er sich gerade auf die Rückkehr in die Rolle des harten aber gerechten Ex-Agenten McCall vorbereite: "Sie haben das Drehbuch zu einem dritten 'Equalizer' geschrieben und ich soll erneut mitspielen. Also muss ich mich wieder in Form bringen, um Leute verprügeln zu können. Erst 'The Tragedy of Macbeth' und gleich danach Leute verprügeln. Es kann doch gar nicht besser werden – stimmt's?"

Fuquas Rückkehr

Laut "Collider" soll auch Antoine Fuqua wieder die Regie übernehmen, was auf jeden Fall eine gute Entscheidung wäre, da sich seine häufige Zusammenarbeit mit Washington bisher stets bewährt hat.

Welche neuen Herausforderungen auf den wenig zimperlichen Robert McCall im dritten Kino-Einsatz zukommen werden, ist noch nicht bekannt, aber womöglich wird er diesmal in Europa tätig. Zumindest hatte Fuqua derartige Pläne für eine mögliche Fortsetzung nach dem Start des zweiten Teils im Auge.