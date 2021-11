"The Equalizer 2" auf Amazon Prime: Gewaltsame Gerechtigkeit

McCall wird richtig wütend

Der Titelheld arbeitet inzwischen nicht mehr im Baumarkt, also stehen ihm keine Heimwerkerutensilien zur Verfügung, um neue Gegner fertig zu machen, aber das hat er auch gar nicht nötig, da in seinen Händen wirklich alles zur Waffe werden kann. Unser Wiedersehen mit McCall erfolgt zunächst in einer recht unverhofften Umgebung, denn er sitzt in einem Zug fern der Heimat und hat sich auch äußerlich ziemlich verändert.

Wenig später ist er aber wieder in seinem vertrauten amerikanischen Umfeld und wir merken, dass er einen neuen Job ausübt, bei dem er in Kontakt mit vielen Menschen kommt – und so kann es nicht lange dauern, bis sein ausgeprägter Beschützerinstinkt erneut angesprochen wird. Außerdem erregt ein schwarzer Junge aus seiner Nachbarschaft das Interesse des Mannes und er hat etwas dagegen, dass der künstlerisch Begabte in die Kriminalität abgleitet.

Doch auch dieser Handlungsstrang gehört nicht der Hauptgeschichte an: Richtig wütend wird McCall nämlich erst, als ihn die Nachricht vom brutalen Mord an einer alten Bekannten erreicht.