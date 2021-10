"Gladiator 2": Gute Chancen für Sequel von Ridley Scott

Filmreicher Scott

Der 84-jährige Regisseur befindet sich derzeit in einem regelrechten Schaffensrausch: Mit dem mittelalterlichen Ritter-Drama "The Last Duel" und dem True-Crime-Mode-Thriller "House of Gucci" starten heuer noch zwei Filme von ihm.

Außerdem durchläuft er gerade die Vorbereitungs-Phase für seinen Napoleon-Film "Kitbag" mit Joaquim Phoenix, um sich nach Abschluss dieser Dreharbeiten dann endlich dem Gladiator-Projekt zu widmen. Da Scott für sein schnelles Arbeits-Tempo bekannt ist, könnten wir also theoretisch spätestens 2023 mit einer Rückkehr ins alte Rom rechnen.

"Gladiator" ist derzeit auf Amazon Prime verfügbar. Hier geht's direkt zum Film!

Hinweis: Die Produkt-Links, die zu Amazon führen, sind Affiliate-Links. Wenn du auf einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht!