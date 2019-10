Erster Trailer von Dr. Dolittle mit Robert Downey Jr.

Nach 11 Jahren in der ikonischen Rolle von Tony Stark, auch bekannt als der Marvel-Superheld Iron Man, schlüpft Robert Downey Jr. erneut in die Rolle einer berühmten Figur mit besonderen Fähigkeiten: In "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" begibt sich Downey Jr . als der allseits bekannte Arzt, der mit Tieren sprechen kann, auf die Suche nach einem Heilmittel für die schwer erkrankte englische Königin. Mit dabei ist auch sein jugendlicher Kumpel aus den Marvel-Filmen: Tom Holland schenkt in der Originalversion dem Hund Jip seine Stimme. Darüber hinaus wimmelt es in der Originalversion nur so von Tierstimmen, die nach bekannten Schauspieler wie Emma Thompson, Rami Malek, Ralph Fiennes und Selena Gomez klingen.

Offizieller Trailer: Die fantastische Reise des Dr. Dolittle