Worum geht's in Staffel 2?

Die zweite Staffel schließt dort an, wo die erste spektakulär aufgehört hat und folgt Jen (Máiréad Tyers) als sie sich in der Power-Klinik anmeldet, um ihren Kräften auf den Grund zu gehen. Jen entdeckt bald, dass dieser Prozess nicht so einfach ist, wie sie gehofft hatte und auch in den anderen Bereichen ihres Lebens läuft nicht alles glatt.

Ex-Kater und ihr jetziger Freund Jizzlord (Luke Rollason) hat unerwartete Enthüllungen über seine Vergangenheit offenbart; Kash (Bilal Hasna) und Carrie (Sofia Oxenham) versuchen, mit ihrer Trennung ganz erwachsen und würdevoll umzugehen, was sich nicht so leicht gestaltet, da sie immer noch unter demselben Dach leben. Es hat den Anschein, dass Jen und ihre Freund:innen mit einem neuen Maß an Erwachsensein und Chaos konfrontiert werden, auf das keiner von ihnen vorbereitet ist.