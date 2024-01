"The Artful Dodger": Kommt Staffel 2 der Disney+-Serie?

Thomas Brodie-Sangster war bereits in vielen Erfolgsserien und -Filmen zu sehen. "Das Damengambit" von Netflix, "Tatsächlich Liebe" (als verliebter Junge), die "Maze Runner"-Trilogie und "Game of Thrones" sind nur ein paar der Beispiele.

Während er in diesen Produktionen eher selten in der Hauptrolle zu sehen war, beweist der britische Schauspieler nun, dass er auch eine Serie anführen kann. DIe Hulu/ Disney+-Serie "The Artful Dodger" kam bei seinem Publikum so gut an, dass sogar eine Petition für Staffel 2 ins Leben gerufen wurde (eigentlich war "The Artful Doger" als Miniserie geplant). Hat's was genützt?