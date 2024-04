Entweder Geheul oder eine Textnachricht

Die Nummer gehört zu einem Anschluss in Los Angeles und ein Mann meldet sich – freilich, ohne etwas zu sagen; stattdessen bricht er rund 15 Sekunden lang in ein gequält oder genervt klingendes Geheul aus, ein Horror-Mix aus Lachen und Weinen. Aber man kann sich dieser Nummer auch noch auf andere Weise nähern und ihr ein weiteres Easter Egg entlocken: Auf eine SMS erhält man nämlich folgende Antwort: "Vielen Dank für Ihr Schreiben an Vault-Tec. Der nächste verfügbare Termin ist in 33 Wochen. Bitte warten Sie."

Laut der Seite "IGN" gibt es zwei verschiedene Theorien zur genannten Zahl 33: Entweder ist sie als Anspielung auf Vault 33 zu verstehen, wo große Teile der Serie spielen - oder es könnte ein subtiler Hinweis auf einen Termin im kommenden November sein, an dem womöglich Staffel 2 erscheint. Das klingt aber nicht sehr plausibel, denn in diesem Fall müsste ja bereits Dreharbeiten für weitere Folgen auf Hochtouren laufen, was definitiv nicht der Fall ist. Diese Theorie entspringt also nur einem verständlichen Wunschdenken.