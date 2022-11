Gaming-Fans der postapokalyptischen RPG-Videospiel-Reihe "Fallout" dürfen sich bald auf neuen Steifzüge durch das radioaktiv verseuchte Ödland freuen – diesmal allerdings in Serien-Form auf Amazon Prime Video. Laut Storyline, die wir aus den Spielen kennen, ist es im Amerika des Jahres 2077 nämlich zu einem Nuklearkrieg gekommen, der das Land in eine menschenabweisende Wüstenei verwandelt hat. Die Überlebenden haben sich in unterirdische Bunker – auch Vaults genannt – zurückgezogen, von wo sie fallweise zu gefährlichen Missionen an die Erdoberfläche aufbrechen.

Einen Serien-Trailer gibt es zwar noch keinen, doch in einem kurzen Featurette sprechen Produzent Todd Howard, "Fallout"-Schöpfer Tim Cain und Regisseur Jonathan Nolan über das Projekt: