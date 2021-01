"Fate: The Winx Saga": Das weiß man bisher über eine Fortsetzung

"Und in der zweiten Staffel, wenn wir eine zweite Staffel bekommen, ist das nur der Anfang. Ich denke, deshalb haben wir bis zum Schluss gewartet, bis wir dem Publikum alles angeteasert haben, so auf die Art: Macht euch bereit, das wird noch intensiv werden", erklärt Abigail Cowen begeistert. Die Schauspielerin verriet zudem Details zu einer möglichen Fortsetzung: "Es gibt eine Menge, was man über die Schule noch herausfinden kann (...) Es könnten Machtspiele stattfinden. Ich weiß es noch nicht genau, aber da sind einige Konflikte möglich."

In der letzten Episode der sechsteiligen Serie wird klar, dass die geheimnisvolle Rosalind (Leslie Sharp) die neue Schulleiterin wird. An ihrer Seite taucht zudem der totgeglaubte Andreas (Ken Duken) auf, der in der zweiten Staffel für Spannung sorgen könnte.

Kommt eine zweite Staffel?

Netflix hat bisher noch keine weitere Staffel von "Fate: The Winx Saga" bestätigt. Da die neue Serie derzeit in einigen Ländern an der Spitze liegt, was Abrufzahlen angeht, können Fans vermutlich mit weiteren Episoden rechnen. Beispielsweise kündigte Netflix nur wenige Wochen nach dem erfolgreichen Start von "Bridgerton" eine Fortsetzung an – baldige News diesbezüglich scheinen also durchaus möglich.