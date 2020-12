Netflix erntet Kritik für “Winx Club“ Whitewashing

Neue Zielgruppe

Die Macher wurden dafür kritisiert, den Namen von Flora geändert und Tecna vollkommen gestrichen zu haben. Es ist nicht das erste Mal, dass Netflix in der Whitewashing-Kritik steht. Eigenproduktionen wie "Death Note“ und "The Outsider“ ereilte ein ähnlicher Shitstorm auf Twitter. Abgesehen von der Besetzung sind die Fans auch mit den Kostümen unzufrieden, da sie sich zu sehr an "Riverdale" und "The Chilling Adventures of Sabrina" orientieren würden. Die Macher begründen den düstereren Look damit, dass die Netflix-Produktion ein ältereres Publikum als die Zeichentrickserie ansprechen soll.