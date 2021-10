"Fauci"-Trailer: Disney+-Doku über den US-Star-Virologen

Vielstimmige Doku

"Fauci" von National Geographic Documentary Films ist ein aufschlussreiches und intimes Porträt des Mannes, den man sonst nur aus den Nachrichten kennt. Regie führten der Emmy-Gewinner John Hoffman ("The Weight of the Nation", "Sleepless in America", "Rancher, Farmer, Fisherman") und Janet Tobias ("Viren - Die unsichtbaren Feinde", "Kein Platz zum Leben").

In der Doku kommen unter anderen der ehemalige Präsident George W. Bush, Bill Gates, Bono, die ehemalige nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice, der Direktor des National Institutes of Health, Dr. Francis Collins, die Journalisten Laurie Garrett und Apoorva Mandavilli von der "New York Times" sowie wichtige AIDS-AktivistInnen zu Wort.

Dr. Faucis Familie, Freunde und ehemalige PatientInnen geben ebenfalls persönliche Stellungnahmen über ihn als Menschen, seine Persönlichkeit und das, was ihn ausmacht, ab.

"Fauci" erlebt am 20. Oktober auf Disney+ seine Premiere.