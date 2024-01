Samuel L. Jackson war letztes Jahr zum ersten Mal in einer Serienhauptrolle zu sehen. In der Marvel-Serie "Secret Invasion" schlüpfte er abermals in die Rolle des SHIELD-Chefs Nick Fury. Auch wenn die Serie zu unseren Flops von 2023 gezählt hat, fanden wir den 75-jährigen Schauspieler darin so charismatisch wie eh und je.

Wie beeindruckend Samuel L. Jackson sein kann, wird er laut "Variety" als nächstes in der Peacock-Serie "Fight Night" unter Beweis stellen, wo er in die Rolle eines Gangsters schlüpft.