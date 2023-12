Auch 2023 war der Output an Serien enorm, gefühlt jeden Tag wurde eine neue TV- oder Streamingserie veröffentlicht. Viele davon waren Publikums- und KritikerInnen-Lieblinge, wie beispielsweise "Succession", "Only Murders in the Building" oder "Daisy Jones and the Six". Aber unter all den funkelnden Diamanten fanden sich auch einige Kieselsteine, die den Binge-Genuss in eine Binge-Herausforderung verwandelten. Ist okay, denn nicht alles, was neu ist, ist eben auch gut.

Von Schwarzen Polizisten über Geheimagent:innen bis hin zu verliebten Teens und Hexern:

Das sind die Serien-Flops 2023, gewählt von der film.at-Redaktion: