"France"-Trailer: Léa Seydoux in bissiger Medien-Satire

Soeben konnten wir sie an der Seite von Daniel Craig als Bonds tragische Geliebte Madeleine Swann in "Keine Zeit zu sterben" erleben, bald wird Léa Seydoux als zynische TV-Journalistin in einer schwarzen Komödie des ebenso exzentrischen wie genialen Regisseurs Bruno Dumont ( "Die feine Gesellschaft", "P'tit Quinquin") zu sehen sein.

Diese Satire auf die Obszönität von Medienwelt und Berühmtheitskult schickt Seydoux als frivole Narzisstin an einen Kreuzweg, der über ihr weiteres Leben entscheidet. Ein erster Trailer verschafft uns einen Eindruck davon: