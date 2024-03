1776 befindet sich die USA in einem Umbruch. Benjamin Franklin wird nach Frankreich entsandt, um die amerikanische Unabhängigkeit zu festigen und muss in Paris sein Verhandlungsgeschick unter Beweis stellen. Der eigenwillige Erfinder hatte kaum Erfahrung in politischen Belangen, doch avancierte in der Not zum Staatsmann. Trotz immensen Druck aus Großbritannien gelang es ihm, dipolmatische Erfolge zu erzielen, die die Welt noch lange nach seinem Ableben prägen sollten.

Hier ist der Trailer zu "Franklin":