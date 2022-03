"Frau im Dunkeln" räumt bei Spirit Awards ab

Oscars 2022

Die 94. Oscar-Verleihung findet am 27. März im Dolby Theatre in Hollywood statt. Nach drei Jahren ohne Moderator führen dieses Jahr die Komikerinnen Amy Schumer, Wanda Sykes und Regina Hall durch den Abend. Der Western "The Power of the Dog" von Regisseurin Jane Campion zieht mit den meisten Nominierungen in das Oscar-Finale.