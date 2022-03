Diese Frauenfiguren in Filmen strotzen vor Sexismus-Klischees

Harley Quinn in "Suicide Squad"

Netzstrümpfe, knappes Höschen, Hundehalsbad und eng anliegendes Shirt mit der Aufschrift "Daddy's Lil' Monster": Harley Quinn (Margot Robbie) ist in David Ayers ohnehin testosterongeschwängertem Action-Krawallmacher der sexualisierte Männertraum par excellence, mehr Klischee geht nicht mehr. Zwar lässt Harley es im Streifen auch an handgreiflichen Argumenten nicht vermissen, ihre Inszenierung funktioniert aber vor allem über ihr erotisches Aussehen.

Das Paradebeispiel, wie sehr der "male gaze" vom "female gaze" abweicht, ist vier Jahre später der Film "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" von Regisseurin Cathy Yan und Autorin Christina Hodson, der schon im Titel andeutet, worum es geht. Nun zeigt Harley nicht mehr so viel Haut wie in "Suicide Squad", hat dabei aber nichts von ihrer inneren Stärke (und Durchgeknalltheit) verloren.

"Suicide Squad" ist auf Netflix und Amazon Prime (nicht im Abo enthalten) zu sehen. Hier geht's zum Film!

"Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" ist ebenso auf Netflix und Amazon Prime (kostenpflichtig) erhältlich. Hier geht's zum Film!