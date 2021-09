"Freeridge": Netflix plant "On My Block"-Spin-Off

Worum geht's in "Freeridge"?

Im Fokus steht eine neue Teenager-Clique aus der fiktiven Stadt Freeridge bei Los Angeles, die unvergessliche Abenteuer erleben soll.

"Während das Kapitel unserer originalen Clique im Oktober geschlossen wird, weil sie die Schule beenden, freuen wir uns auf neue Charaktere und Geschichten in dem 'On My Block'-Spin-Off", so Netflix-Comedy-Chefin Tracey Pakosta gegenüber dem Branchenblatt.

Die finale Staffel von "On My Block" startet am 4. Oktober auf Netflix. Wann "Freeridge" erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt.