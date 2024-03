In Gedenken an Fritz Wepper: TV-Sender ändern Programme

Das Erste teilte mit, am Montag (25.3.) zu Ehren Weppers um 22:50 Uhr einen 15-minütigen Nachruf unter dem Titel "Fritz Wepper - Der Marathonmann" auszustrahlen. Im Anschluss folgt "Mord in bester Gesellschaft - Winters letzter Fall". In dem Krimi spielte Wepper die Hauptrolle des Psychiaters Wendelin Winter.

Am Karfreitag, 29. März, zeigt Das Erste um 15:20 Uhr die Krimikomödie "Lindburgs Fall", in der Wepper den Fernsehkommissar Peter Lindburg spielte, der plötzlich einen echten Kriminalfall aufklären muss. Im Anschluss strahlt Das Erste noch einmal die letzten beiden Folgen der Serie "Um Himmels Willen" aus, in der Wepper fast 20 Jahre lang den Bürgermeister Wolfgang Wöllner verkörperte. In der Mediathek der ARD sind darüber hinaus zahlreiche weitere Beiträge, Filme und Folgen mit dem gebürtigen Münchner zu sehen, darunter die Komödie "Baby frei Haus" oder die Krimiserie "Der Kommissar".