"Früher war mehr Lametta": Die besten Zitate aus Weihnachtsfilmen

Das sind die besten Zitate aus Klassikern wie "Kevin - Allein zu Haus", "Der Grinch" oder "Tatsächlich... Liebe".

Für viele von uns gehören sie genauso zu Weihnachten wie ein Christbaum oder Geschenke: Weihnachtsfilme. Und weil man sie schon so oft gesehen hat, kann man teilweise fast schon mitsprechen. Vor allem die prägnantesten und schönsten Sprüche aus Weihnachtsfilmen bleiben einfach hängen. Ob lustig, sentimental oder überraschend tiefgründig: Kaum ein Filmgenre produziert so viele wiedererkennbare Sätze wie Weihnachtsfilme. Oft sind es genau diese Zeilen, die eine Szene definieren. Das sind die besten Zitate.

"Tatsächlich... Liebe" und "Liebe braucht keine Ferien" gehören oft zum Pflichtprogramm "Tatsächlich... Liebe" ist auf jeder Weihnachtsfilmliste zu finden. Die romantische Komödie erzählt mehrere Liebesgeschichten rund um die Feiertage. Der Film ist voll von tollen Zitaten. Zum einen wäre da "Nur weil Weihnachten ist und zu Weihnachten sagt man die Wahrheit: Für mich bist du vollkommen." Dieses Zitat ist wohl eine der schönsten Liebeserklärungen des Films: Mark (Andrew Lincoln) steht in der berühmten Szene mit den Pappschildern vor Juliet (Keira Knightley), um ihr seine Liebe zu gestehen. Im selben Atemzug wie "Tatsächlich... Liebe" wird oft "Liebe braucht keine Ferien" genannt. Die Filme haben durchaus Parallelen; beide Weihnachtsklassiker sind voller romantischer Momente und spielen (zumindest teilweise) in England. Aus "Liebe braucht keine Ferien" bleibt unter anderem "Ich liebe Kitsch. Ich suche Kitsch in meinem Leben!" in Erinnerung. Iris, gespielt von Kate Winslet, bringt dadurch ihren Wunsch nach Wärme und emotionaler Geborgenheit zum Ausdruck.

Magie und Herz: "Der Grinch" und "Der Polarexpress" "Der Polarexpress" begleitet einen Jungen, der den Glauben an Weihnachten verloren hat, auf einer Reise mit einem magischen Zug zum Nordpol. Das Zitat der Erzählstimme "Denk daran, der wahre Geist der Weihnacht wohnt in deinem Herzen" im Film ist eine schöne Beschreibung dessen, worauf es zur Weihnachtszeit ankommt. In "Der Grinch" versucht ein mürrischer Außenseiter Weihnachten im Ort "Whoville" zu sabotieren, erkennt dann jedoch den wahren Sinn des Festes. Am Ende steht seine Erkenntnis: "Ist Weihnachten doch nicht bloß Essen und Schenken? Vielleicht ist Weihnachten mehr, das muss ich wohl denken."

Kultiges Chaos in "Kevin - Allein zu Haus" "Kevin - Allein zu Haus" ist ebenfalls ein absoluter Klassiker zu Weihnachten und voll mit witzigen Zitaten. Der kleine Kevin wird von seiner Familie zu Beginn des Urlaubs versehentlich zuhause vergessen und muss sein Haus gegen zwei Einbrecher verteidigen - mit einigen Tricks und Fallen. So macht er mit diesem Zitat den Einbrechern von Anfang an klar: "Das ist mein Haus und ich werde es verteidigen!".

"Weihnachten bei Hoppenstedts" darf auch nicht fehlen "Weihnachten bei Hoppenstedts" ist zwar genau genommen kein Film, aber die Folge der Fernsehserie "Loriot" beinhaltet einige Kult-Zitate, die es teilweise bis in unseren alltäglichen Sprachgebrauch geschafft haben. Allein das legendäre "Früher war mehr Lametta" von Opa Hoppenstedt fasst seine "Früher war alles besser"-Haltung perfekt zusammen.