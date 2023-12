Das Märchen vom goldenen Taler (2020)

In der Weihnachtszeit geht es darum verzaubert zu werden - ob von Weihnachtsgeschichten, Weihnachtsfilmen oder schlichtweg dem "christmas spirit". Was passt da besser in diese magische Zeit als ein Märchen? "Das Märchen vom goldenen Taler" ist die Neuauflage des gleichnamigen Märchens von Hans Fallada über ein Waisenmädchen, das sich bei Hans Geiz einen goldenen Taler und damit ein besseres Leben erarbeiten will.

