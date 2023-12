Das Weihnachts-Ekel (2006)

Wer bei dem Titel an den X-Mas-Klassiker "Der Grinch" denkt, liegt gar nicht so falsch. Statt eines giftgrünen Gnoms ist es hier allerdings Fritz Wepper alias TV-Kommentator Robert Lahnstein, der wirklich nichts mag, was mit Menschen und Weihnachten zu tun hat, weshalb er Heiligabend alleine auf einer Berghütte verbringen will. Aufgrund eines starken Schneefalls muss er allerdings einen Zwischenstopp in einer Scheune einlegen – und die ist ausgerechnet vollgestopft mit Menschen jeden Couleurs ...

Bissig, aber im Grunde natürlich doch durch und durch liebenswert und moralisch herzeigbar: "Das Weihnachts-Ekel" ist eine gute (deutsche) Alternative zu "Der Grinch", die solide abliefert und im besten Fall die eigene Toleranz fördert. Gedreht wurde in Tirol!

