Streamteam-Podcast: FSK? - Altersfreigabe & Prädikatisierung

Habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, wie eine Altersempfehlung eigentlich zustande kommt oder welche Punkte dabei eine Rolle spielen? Und was hat es mit den sogenannten Prädikaten "sehenswert", "wertvoll" oder "besonders wertvoll" auf sich?

Um Antworten auf all diese Fragen zu finden, haben July und Franco zwei Prüfer:innen der Jugenmedienkommission (JMK) eingeladen. Die beiden Gäste bleiben diesmal anonym, um niemanden auf die Idee zu bringen, sie zu bestechen um Filme breiter zugänglich zu machen oder bessere Empfehlungen auszusprechen.

Macht euch also auf einige Überraschungen gefasst. So müssen wir zum Beispiel von dem gängigen Begriff FSK Abschied nehmen, weil der in Österreich gar nicht gilt. Wie man stattdessen bei uns sagt, was der Unterschied zwischen Altersfreigabe und Positivkennzeichnung ist und was es bedeutet, wenn ein Film kein Prädikat bekommt – das und noch viel mehr werdet ihr in dieser - selbstverständlich "besonders wertvollen" - Folge erfahren.