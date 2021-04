"Game of Thrones": Neuer Trailer zeigt Highlights aus Staffel 8

House of the Dragon

Auch wenn viele Fans vom Serienfinale enttäuscht waren, gibt der neue Trailer einen Einblick in die wichtigsten Momente der Serie und macht neugierig auf mehr. HBO hat die Social-Media-Kanäle von "Game of Thrones" wieder aktiviert und geht mit der "Iron Anniversary" in eine Marketingoffensive, die Fans dabei helfen soll, die Wartezeit auf die geplanten "Game of Thrones" Spinoffs zu verkürzen. Konkret ist das Prequel "House of the Dragon" in Planung, das jedoch erst in einigen Jahren erscheinen wird.

Neben dem Trailer zur achten Staffel wurden auch Trailer zu Interviews und anderen Staffeln veröffentlicht, die man auf dem YouTube-Kanal von "Game of Thrones" nachsehen kann.