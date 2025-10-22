Nun ist also die unglaublich action- und handlungsreiche zweite Staffel des "The Boys"-Spin offs "Gen V" zu Ende gegangen. Wir wollen euch das Finale erklären und zuleich noch einmal die wichtigsten Überraschungen und Entwicklungen rekapitulieren, damit ihr den Überblick in der Supes-Welt behaltet.

Wer tritt gegen Homelander an? In erster Linie geht es darum, eine Allianz gegen Homelander und sein Supes-Regime zu bilden. Der frühere Chef des Vought-Konzerns (Giancarlo Esposito) ist auch wieder in Erscheinung getreten und schlägt sich auf die Seite der jungen Supes. Zu der Truppe gehören: Marie Moreau (Jaz Sinclair), deren Fähigkeiten ihr wortwörtlich im Blut liegen, Emma Meyer (Lizze Broadway), die ihre Körpergröße verändern kann, Jordan Li (London Thor/Derek Luh), die nach Belieben ihr Geschlecht wechselt, der starke Sam Riordan (Asa Germann) und schließlich auch Maries Schwester Annabeth (Keeya King), die Träume mit Zukunftsvisionen hat. Als zunächst unsichere Verbündete hat sich Cate Dunlap (Maddie Phillips) präsentiert – sie hatte mit ihren Beeinflussungskräften ihre früheren Freunde am Ende von Staffel 1 an Vought verraten und für deren Inhaftierung gesorgt. Dafür büßte sei einen Arm ein und trägt in dieser Staffel eine schwere Kopfverletzung davon. Dadurch sind ihre Kräfte nun geschwächt.

Was plant Direktor Cipher? Marie ist die eigentliche Hauptfigur und Hoffnungsträgerin. Der undurchschaubare Dean Cipher (Hamish Linklater), neuer Schulleiter der Godolkin University School of Crimefighting (God U) hat endlich seine Pläne verraten: Er will "den Bestand reduzieren", indem er all jene Supes umbringt, die er für schwach hält. Die Kräfte der für ihn wichtigen Supes will er hingegen bis zum Maximum fördern. Darum setzte er auch Marie auf so perfide Weise zu und unterzog sie Prüfungen bis an die Grenzen der Belastbarkeit. Immerhin entdeckte Marie dadurch sogar ihre Fähigkeit, tote Menschen wieder zum Leben erwecken zu können.

Wer ist der geheimnisvolle Mann voller Brandwunden? Der am ganzen Körper verbrannte Mann, bei dem es sich angeblich um Ciphers Vater handelt, ist in Wirklichkeit Thomas Godolkin (Ethan Slater), jener Wissenschaftler, nach dem die Uni benannt ist und der einst Menschen mit Superkräften schaffen wollte, wodurch er letztlich die Supes ins Leben rief. Er war auch für das Projekt Odessa verantwortlich, aus dem Homelander und Marie hervorgegangen sind. Nun wird er von Cipher wie eine "schräge Trophäe" gefangengehalten und wahlweise gepflegt oder misshandelt, wenn der Psychopath seine Wut an dem Wehrlosen auslässt. Marie spürt Godolkin in der vorletzten Folge auf und heilt ihn. Doch dann steht eine böse Überraschung bevor: Godolkin selbst hat bisher die Fäden gezogen und durch seine Kräfte Cipher und andere Personen wie Marionetten ferngesteuert. Als es nämlich 1967 zu einem folgenschweren Unfall kam, spritzte er sich das Serum, um nicht im brennenden Labor zu sterben. Cipher hat 30 Jahre lang unter Godolkins Einfluss gestanden. Nun ist er schwer verletzt und Polarity (Sean Patrick Thomas) will ihn mit dem Wagen zu einem Arzt bringen. Doch während der Fahrt wird Dean plötzlich von einer Eisenstange durchbohrt. Der Supe Black Noir (Nathan Mitchell) ist für diesen Mord verantwortlich. Nun schnappt er sich auch Polarity.

Wie geht es mit Godolkin weiter? Der praktisch "Neugeborene" ist mit der superschlauen Sister Sage (Susan Heyward) zusammen und wir erfahren, dass Sage alle Ereignisse, die bis zu diesem Punkt geführt haben, geplant hatte. Sie wollen Hoemlander entmachten und sich an seine Stelle setzen. Doch Godolkin will zunächst auch seine eigene Mission erfüllen und die "minderwertigen" Supes auslöschen. Nur über Marie hat er gedanklich keine Macht und sie ist bereit, den Kampf mit ihm aufzunehmen. Zunächst heilt sie aber auch noch Cate. Godolkin hat Studenten zu seinem Fortgeschrittenen-Seminar eingeladen. Marie und ihre Freunde wissen, dass es sich dabei um eine tödliche Falle handelt und versuchen, die Kollegen zu warnen, doch leider hört niemand auf sie, und die Teilnehmer liegen bald schwerverletzt am Boden, bevor Godolkin sie wie Marionetten tanzen lässt. Er fasst sein Vorgehen als Übung auf - sein Ziel besteht darin, einmal Kontrolle über Marie und danach Homelander übernehmen zu können. Sage ist mit diesem Vorgehen nicht einverstanden und ermöglicht dem gefangenen Polarity die Flucht.

Showdon im Seminar Marie und ihre Freunde verschaffen sich Zutritt ins Seminar und Godolkin hetzt die anwesenden Schüler auf sie. Die bisher eher unscheinbare Harper (Jessica Clement) kann Godolkins Kräfte absorbieren und alle, bis auf Marie und ihre Verbündeten, verlassen den Raum. Doch dann erweist sich die Aktion wieder als perfider Trick von Godolkin, denn als Marie ihm zu Leibe rückt, kann er endlich die Kontrolle über sie erhalten. Nur Polaritys Auftauchen verhindert, dass die ferngesteurte Marie ihre Freunde tötet und Marie lässt Godolkins Kopf explodieren. Daraufhin überzeugt Polarity die Gruppe, sich abzusetzen. Nachts auf der Straße werden die Flüchtenden von Starlight (Erin Moriarty) und A-Train (Jessie T. Usher) aufgespürt und nehmen deren Einladung an, sich dem Widerstand gegen Homelander anzuschließen - sie sind nun offiziell "Rebellen". Somit ist also unmissverständlich klar geworden: Diese Spin-off-Serie ist keineswegs zu vernachlässigen, da sie eine wichtige Parallelhandlung zu "The Boys" darstellt und mit ihren Entwicklungen eine Überleitung zur finalen Staffel der Hauptserie bildet. Diese steht dann 2026 bevor.