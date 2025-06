"Germany's next Topmodel" 2025: Wer kommt ins Finale?

Nur noch ein Schritt: Den großen Traum vom Finale bei "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben und bei joyn ) wollen sich alle verbliebenen acht Models erfüllen. Entsprechend angespannt gehen sie in die letzten Prüfungen in Los Angeles. Wie sich der "GNTM"-Sieg anfühlt, testen sie beim Shooting für den Titel der "Harper's Bazaar". Wer das Cover ziert, entscheidet sich im Live-Finale in der kommenden Woche. Für zwei der acht Verbliebenen ist - nach ereignisreichen vier Monaten "GNTM" - kurz vor der Final-Show Schluss . Tragisch: Ein aussichtsreicher Kandidat begeht beim Einkauf für den letzten Walk in L.A. einen verhängnisvollen Fehler und shoppt sich damit ins Aus.

Ihre viermonatige Show-Reise geht für die Models in der kommenden Woche mit dem großen Finale zu Ende. Amüsiert, aber auch zu Tränen gerührt sehen sich die letzten Acht ihre Casting-Videos an, mit denen sie sich bei "GNTM" beworben haben. Alle sind sich sicher: Sie haben äußerlich wie innerlich große Entwicklungssprünge vollzogen. Daniela (20) erkennt auf dem Casting-Band "eine ganz andere Dani", die sich von der "Barbie" zum selbstbewussten und offenen Model gewandelt hat. Pierres (22) Fazit: "Wir sind abnormal gewachsen. Kein Wunder, dass wir im Halbfinale stehen." Seiner Aufforderung "Applaudieren wir uns selbst" kommen alle begeistert nach.

Cover-Shooting als Vorgeschmack auf den Sieg

Auch die diesjährigen "GNTM"-Sieger werden das Cover der Zeitschrift "Harper's Bazaar" zieren. Das Shooting dafür findet traditionell im Halbfinale statt. Den Vorgeschmack auf den Sieg genießen alle Models in vollen Zügen. Prächtig gestylt posieren sie einzeln in und an einem schicken Oldtimer. Zoe ist im Vorfeld so nervös wie bei ihrer Führerscheinprüfung. Beim Shooting gibt sie dann gemeinsam mit Magdalena (21), Pierre und Jannik die beste Figur ab. Der 22-jährige aus Bad Segeberg weckt Erinnerungen bei Heidi Klum (52): "So sah mein Mann bei unserer Hochzeit aus." Und Kerstin Schneider, Chefredakteurin der deutschen Ausgabe des Magazins, ergänzt: "Da sprüht was aus den Augen. Die Kamera liebt es."

Schwerer tun sich Canel (26) und Eliob (29). Die Essenerin braucht länger als die Konkurrenz, um die richtige Pose zu finden. Der Österreicher mit Wohnsitz in Tokio beobachtet Konkurrent Moritz (19) beim Shooting und ist sich sicher: "Am Auto relaxen und gut dabei aussehen, kann ich auch." Doch sein Gesichtsausdruck wirkt auf die Jurorinnen zu eintönig: "Du hättest mehr anbieten können." Während die Konkurrenz überzeugt, wissen die beiden: Am Ende entscheiden Nuancen über das Weiterkommen.