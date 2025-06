"Germany's next Topmodel" 2025: Wer kommt ins Halbfinale?

Es wird intim in Wort und Tat: Nur noch zwei Wochen, dann stehen die Sieger der diesjährigen Staffel von "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei joyn ) fest. Für den Einzug ins Halbfinale geben Heidi Klums (52) Schützlinge alles - und manchmal auch ein bisschen mehr. In Boulevard-Interviews outen sich drei Models als Jungfrau, Gewaltopfer oder Samenspender. Beim Bett-Shooting in den Straßen von L.A. begegnen sich auch zwei Dauerfeinde hautnah. Und beim schlüpfrigen Catwalk drohen weitere Ausrutscher.

"Es gibt nichts Schlimmeres, als nicht in der Presse stattzufinden." Das sagt "taff"-Moderator Christian Düren (34), der das diesjährige Medientraining für die Models leitet. In seinen Interview-Simulationen erweist sich vor allem Aaliyah (22) als "Lästertante", indem sie über die Kollegen Moritz (19) und Intim-Feind Kevin (24) herzieht. Der wiederum wird von einigen Models als "fake" und "Troublemaker" bezeichnet. Im Anschluss kracht es hinter den Kulissen wieder einmal zwischen Aaliyah und Kevin - keine guten Voraussetzungen für ihr späteres Intim-Shooting.

Outings als Jungfrau, Samenspender, Gewalt- und Mobbing-Opfer

In Interviews mit Tanja May (52) von der "Bild-Zeitung" und Stephanie Göttmann-Fuchs von der Zeitschrift "Bunte" machen die Models dann erstmals Bekanntschaften mit purem Boulevard-Journalismus. Experte Christian Düren gibt ihnen dafür das Motto mit auf den Weg: "Gute Geschichten abliefern, aber sich nicht ausliefern." Das gelingt dem einen Model mehr, dem anderen weniger. Canel (26) erzählt gleich offenherzig von "starken psychischen Problemen" ihres Vaters - auch gepaart mit familiärer Gewalt. Pierre (22) gibt preis, dass er seinen "Erzeuger" nicht kennt. Magdalena (21) berichtet von "schwierigen Phasen" in der Schule, Mobbing und einer "kleinen Ess-Störung."

Eliob (29) spricht die "Bunte" auf einen Social Media-Post an: "Ich habe gelesen, du bist Samenspender. Wie kommt man dazu?" Der smarte Österreicher mit Wohnsitz in Tokio will "selbst keine Kinder bekommen, aber ich habe gute Gene. Es wäre eine Verschwendung. Inzwischen könnte ich schon Vater sein." Schließlich bekennt Daniela (20), dass sie, wie Moritz, noch keine feste Beziehung hatte. "Aber du bist jetzt nicht Jungfrau?", will die "Bunte" wissen. "Doch." Und Christian Düren ist sich sicher: "Daniela kann jetzt erzählen, was sie will, die Schlagzeile steht schon." Sein Fazit lautet: "Ein gefundenes Fressen für die Kolleginnen, nicht ganz so schlau für unsere Models."