"Immer für dich da": Kommt Staffel 3 der Netflix-Serie?

Serien, in denen eine tiefe und lange Freundschaft im Zentrum der Erzählung steht, sieht man nur selten. "Immer für dich da" ist eine dieser besonderen Produktionen, in denen zwei Freundinnen von ihrem Kennenlernen als Jugendliche über ihre Studienfreundschaft bis hin zu ihrer Beziehung in den 40ern begleitet werden. Auch die vor kurzem erschienene Staffel 2 bot wieder jede Menge emotionale Abenteuer und ergreifende Momente zwischen Katherine Heigls Tully und Sarah Chalkes Kate.

Fans fragen sich nun bestimmt, wann sie neuen Stoff von "Firefly Lane" (so der Originaltitel) auf Netflix zu sehen bekommen. Wird es eine dritte Staffel geben? Wir verraten es euch.