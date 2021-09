"Sex Education": Staffel 4 ohne Maeve? So könnte es weitergehen

Das könnte in "Sex Education" Staffel 4 passieren

Das Ende der dritten Staffel hinterlässt die ZuschauerInnen mit einigen offenen Fragen, die es in der möglichen vierten Staffel zu beantworten gilt.

1. Otis und Maeve

Die beiden haben von Anfang an mit einem Gefühlschaos zu kämpfen, doch am Ende der dritten Staffel scheint es kurzzeitig ein Happy End zu geben: Otis und Maeve küssen sich. Doch dann folgt die ernüchternde Erkenntnis, dass Maeve ihr Begabten-Studium in den USA wahrnehmen wird und somit nicht nur das Land sondern auch Otis verlässt. Was das für die beiden bedeutet? "Das werden wir sehen, wenn ich wieder da bin", so die unzufriedenstellende Antwort von Maeve. Also dann werden wir wohl auch wir sehen, was sich die MacherInnen einfallen lassen werden, wenn neue Folgen da sind.

2. Jean und Jakob

Otis' kleine Schwester erblickt in der dritten Staffel das Licht der Welt, doch kurz nach der Geburt erhält Jean eine vermutlich überraschende Nachricht: Ist Jakob etwa nicht der Vater ihrer Neugeborenen? Nachdem Jakob ihr gerade erst verziehen hat, ihn betrogen zu haben, würde dieses Ergebnis des angeforderten Vaterschaftstest wohl ihre Beziehung erneut unter eine harte Probe stellen. Genau das könnte in weiteren Folgen von "Sex Education" einen wichtigen Handlungsstrang darstellen.

3. Eric und Adam

Gerade erst trennten sich Eric und Rahim, jetzt ist auch zwischen Eric und Adam offenbar Schluss. Eric hat nämlich in Nigeria einen anderen Jungen geküsst und beschlossen, seine Freiheit ausleben zu wollen. Ein gemeinsames Happy End bei diesem Pärchen scheint leider in künftigen Episoden nicht wahrscheinlich zu sein.