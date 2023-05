"Glamorous": Kim Cattrall in neuer Netflix-Serie

Dass Kim Cattrall wohl in diesem Leben nicht mehr in "And Just Like That", dem Sequel zu "Sex and the City", auftauchen wird, dürfte mittlerweile wohl jedem:r klar sein. Doch Fans der 66-jährigen Schauspielerin müssen trotzdem nicht traurig sein, denn an Rollenangebote mangelt es der Ex-"Samantha" nicht:

In den vergangenen Jahren war Cattrall unter anderem in "Filthy Rich" und der Neuversion von "Queer as Folk" zu sehen, wobei keine dieser Serien über die erste Staffel hinauskam. Mehr Glück hatte Cattrall mit "How I Met Your Father", doch hier spielte sie lediglich eine kleine (wenn auch sehr wichtige) Nebenrolle.

Nun versucht Cattrall erneut, sich mit einer Serie vom "SATC"-Image zu lösen.