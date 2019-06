"GLOW": Erster Trailer für Runde 3 in Las Vegas

Debbie vermisst in Las Vegas ihren kleinen Sohn, der bei ihrem Ex-Ehemann in Los Angeles geblieben ist. Und auch bei Ruth stellt sich nicht unbedingt Zufriedenheit ein: "Ich haben ein Job, ich habe einen Freund und trotzdem fühle ich mich irgendwie verloren", sagt Ruth. "Vielleicht weil du dir irgendetwas nicht erlaubst, was du eigentlich willst", kontert Debbie zum Song "Listen to your heart" von Roxette.

Neu mit dabei ist diesmal Geena Davis ("Beetlejuice", "Tödliche Weihnachten") als Sandy Devereaux St. Clair, die Unterhaltungschefin des Fan-Tan Hotel & Casino.