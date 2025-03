Den Models steht in Folge 9 eine Zeitreise in die Sechziger bevor. Und die leibhaftige Model-Legende Twiggy (75) sitzt mit Heidi Klum (51) am Catwalk bei "GNTM" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei joyn). Doch von Love and Peace ist zuvor wenig zu spüren. Beim morgendlichen Shooting im Aufsteh-Look packt Fotograf Yu Tsai die Models hart an. Model Lulu (32) kritisiert er dabei besonders drastisch. "Löwenmutter" Katrin (56), ebenfalls im Wettbewerb, will sich das nicht gefallen lassen.

Sedcard-Shooting im Aufsteh-Look Mit einem Megaphon in der Hand und einem lauten "Guten Morgen!" wirft Heidi, ein "absoluter Morgenmensch", die Models aus dem Bett. Die reagieren nicht ganz so enthusiastisch: "Ich schätze Heidi als sehr lieben Menschen ein. Ich weiß nicht, was sie da heute geritten hat", so Lulu. Dabei steht für die Models das wichtige Sedcard-Shooting an - und das in Pyjama und Bad-Hair-Frisur. Eine große Herausforderung, zumal Heidis Idee vom "Come as you are"-Shooting von Modefotograf Yu Tsai umgesetzt wird. Der selbsternannte "strenge Lehrer" ist zum zehnten Mal bei "GNTM" dabei und steht für beeindruckende Fotos und glasklare Ansagen an die Models. Geht er dieses Mal zu weit?

Zoff um "Toiletten-Posen"-Kritik Lulu macht den Anfang. Sie hat nur zwei Stunden geschlafen und wirkt ratlos, was der Fotograf von ihr sehen will. Als sie in die Hocke geht, merkt Yu Tsai mehrfach an, dass das wirke, als würde sie gerade ihr großes Geschäft verrichten: "Du siehst aus wie auf dem Klo." Lulu findet die "Toiletten-Posen"-Anmerkungen des Fotografen "respektlos": "Der war gar nicht mal so nett", lautet ihr Fazit. Er wiederum schätzt ihren Auftritt als "enttäuschend" ein, "weil sie eigentlich wie ein Rockstar aussieht, aber zu wenig daraus macht."

"Wer mein Kind beleidigt, beleidigt auch mich" Lulus Mutter Katrin (56), ebenfalls noch im Feld der Teilnehmerinnen, findet das Verhalten des Fotografen "krass": "Wer mein Kind beleidigt, beleidigt auch mich." Sie wünscht sich, dass sich Yu Tsai bei Lulu entschuldigt. Doch dazu kommt es nicht. Katrin gegenüber stuft der Fotograf seine Anmerkungen als "Set-üblich" ein. Model-Mutter Katrin gelingt es dennoch, die Situation zu beruhigen. Danach liefert sie vor der Kamera ab wie "eine Rock'n'Roll-Frau", so Yu Tsai. Er kann sich die Bemerkung nicht verkneifen: "Du warst viel besser als deine Tochter." Beim Feedback auf den morgendlichen Foto-Termin stufen Heidi und Yu Tsai Magdalena (21), Josy (19), Zoe (19), Daniela (20) und Canel (26) als Beste ein. Laura (25), Eva (26), Aaliyah (22), Lulu und Jule (21) zeigen dagegen die schwächsten Leistungen.

Twiggy wünscht sich "Funky Walk" im Geist der 60er Im Anschluss werden auf einem alten Schloss in der Nähe von München Model-Träume wahr. Dort warten nicht nur Outfits im Swinging Sixties-Stil auf sie. Auch die Model-Ikone, deren Gesicht für diese Mode-Ära steht, ist da: Dame Lesley Lawson alias Twiggy. Der anstehende Fashion-Walk ist eine Hommage an sie und die bunten und ausgelassenen 60er. Und genau dieses Gefühl von Freiheit und Optimismus sollen die Models bei ihrem Walk vermitteln. Twiggys Wunsch: ein "Funky Walk" inklusive Lachen, Posen und peppigem Hüftschwung. Doch leider gelingt das nicht allen Models.

Katrin zittert um Tochter Lulu "Best Agerin" Annett (46) eröffnet die Show und macht dem Look der Swinging Sixties alle Ehre. Twiggys Favoritin ist Katharina (24) aus Wien. Nach Heidis Kritik an ihr vor einer Woche liefert sie: "Sie will noch nicht nach Hause fahren", so Heidi. Auch Lisa (19) und Wackel-Kandidatin Eva überzeugen. Nicht ganz so gut läuft es für Jule, die schon beim Shooting zu den Schwächeren gehörte und sich selbst als "zu verkopft" einstuft. Twiggy fehlt an ihr "das gewisse Etwas." Das bedeutet das Aus für die Stuttgarterin. Eng wird es auch für Xenia (26), Josy, Safia (24) Katrin und vor allem für Tochter Lulu. Ihr Mutter fände es "furchtbar und tragisch und traurig", wenn ihre Tochter nicht weiterkäme. Heidi fordert alle dazu auf, mehr Persönlichkeit zu zeigen - und gibt ihnen eine letzte Chance. Bis auf Jule heißt es damit für alle: Koffer packen. Die nächste "GNTM"-Station ist Los Angeles.