Eine echte Herausforderung für die meisten Models, hält sich ihre Schmink-Erfahrung doch in Grenzen. Drag-Queen Felix S. (30) und Ethan (19) sind mit Kajalstift, Wimperntusche und Lidschatten behilflich. Ryan muss sich erst an die Aufgabe gewöhnen: "Stell dir mal vor, meine Freundin schminkt sich. Und ich stelle mich dazu und schminke mich dann auch. Das wäre ja total komisch." Willkommen bei "GNTM"!

Nach dem Einzug ins geräumige Model-Haus bittet Heidi Klum ihre 25 Männer-Models zum ersten Shooting . Wie bei den Kolleginnen geht es für die Männer in den Zweier-Duellen um die Teilnahme an Shooting und Video-Dreh für die Marketing-Kampagne der Staffel. Die Duell-Sieger sind deutschlandweit auf "GNTM"-Plakaten und im Sendungs-Opener zu sehen. Und wie die weiblichen Models, bittet Heidi auch ihre Boys, sich selbst Smokey Eyes , also dunkle Augenumrandungen, zu schminken .

Cooler Skater-Boy bei Video-Dreh aussortiert

Das Tränen-Shoot-Out bringt emotionale Duelle mit sich. So setzt sich Keanu (24) gegen seinen guten Freund John (25) durch. Im Zweikampf der Lockenköpfe siegt Lian (21) über Kevin (24), was diesen in tiefe Frustration stürzt. Auch Ethan, Tim (19), Eliob (29), Faruk, Jannik, Ray, Samuel (23), Nawin (27), Moritz (18) und Mattes (38) gewinnen ihre Duelle und schaffen es ins Kampagnen-Shooting mit Heidi. Im Party-Outfit sollen die Models zur Staffel-Melodie "Vogue" von Madonna um Heidi herumtanzen und posen.

Skate-Boy Moritz aus München, sonst eher lässig unterwegs, wirkt beim Video-Dreh wie eingeschlafen. Seine Tanzfähigkeiten schätzt er selbst "nicht 10 von 10" ein. Video-Regisseur Rankin (58) sieht das ähnlich und lässt Moritz kurzerhand vom Set entfernen: "Take him out!" Während sich Moritz ob seines Ausschlusses cool gibt, kommentiert Lian: "Wenn du beim Shooting rausgezogen wirst, bist du nicht happy. Da kannst du mir sagen, was du wilst."