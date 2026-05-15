Dieses Umstyling hat es in sich. Der Kampf ums Halbfinale bei "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) gerät zur haarigen Angelegenheit. Kurz vor dem finalen Catwalk verpasst Heidi Klum (52) allen Models eine Glatze. Zuvor konkurrieren sie um eine der höchsten Ehren jedes Models: ihr Foto auf einem Magazin-Cover. Beim letzten Casting dieser Staffel winkt ein lukrativer Kampagnen-Job. Am Ende muss Heidi von einem Model Abschied nehmen, das die Staffel geprägt und die Zuschauer polarisiert hat wie kaum ein anderes.

Erstes Erfolgserlebnis für Godfrey Wovon die letzten neun Kandidatinnen und Kandidaten geträumt haben, ist plötzlich zum Greifen nah: ihr erstes Magazin-Cover. Für die Titel von "Instyle Sport" und "Esquire" suchen deren Chefredakteure Bianka Morgen und Dominik Schütte je ein Model. Die vier weiblichen Bewerberinnen sollen Lebensfreude und Spaß an der Bewegung vermitteln. Für die fünf Männer-Models geht es in Pyjama und Morgenrock um einen lausbubenhaften Ausdruck nach einer imaginären Party-Nacht. Das Männer-Shooting in der Wohnzimmer-Landschaft der Modelvilla eröffnet Paradiesvogel Alexavius (22). Im seidenen Morgenmantel springt er wie ein Gummiball vor der Linse herum und schleudert Kissen um sich. "Er macht extrem viel Action. Bei den Fotos ist aber viel dabei, das man nicht verwenden kann", so Heidis Kritik. Weniger wäre mehr gewesen. Godfrey (34) zeigt, wie es geht. Sein großer Ehrgeiz hat ihm bisher so manche Job-Chance verbaut. Dieses Mal sind alle von ihm angetan. Heidi will für Ehemann Tom (36) sogar Godfreys Nachtgarderobe besorgen. Am Ende kann der Wiener seinen ersten großen Erfolg dieser Staffel verbuchen. Er ist sichtlich gerührt und Heidi freut sich mit ihm: "Mit dem Esquire-Cover scheint bei ihm der Knoten endlich geplatzt zu sein."

Aurélie dynamisch zum Magazin-Titel Die Konkurrenz um das Cover der "Instyle Sport" eröffnet Daphne (25) mit Bravour: "Du musst nicht viel machen, du bist so ein Sonnenschein", so Chefredakteurin Morgen. Nach Anlaufschwierigkeiten zeigt auch Aurélie (22) den Kundinnen ihr Strahlen. Sie hat zehn Jahre Cheerleader-Erfahrung und sticht durch dynamische Posen hervor. Anna (22) kommt auf den Bildern laut Heidi Klum "tough und kühl rüber, was du gar nicht bist". Ähnliches gilt für Yoga-Fan Anika (27), die sich als "spirituelle Maus" bezeichnet. Auch sie wirkt "zu cool". So sichert sich Aurélie ihr erstes Magazin-Cover. Ibo (21) und Luis (24) schaffen es bei den Männer-Models in den Innenteil des "Esquire"-Hefts. Daphne und Anna freuen sich über eine "Instyle"-Fotostrecke. Tony (31), Alexavius und Anika bleiben ohne Erfolgserlebnis.

Nächster Job für die selbstkritische Anna Das letzte Modeljob-Casting dieser Staffel steht an. Ein Technik-Konzern sucht zwei Models für seine Smartphone-Sommerkampagne. Daphne, Godfrey und Tony bleiben außen vor, lediglich sechs Models sind zum Casting geladen. In Zweierteams sollen sie kleine, fantasievolle Reisegeschichten erzählen. Luis und Ibo gehen die Sache gewohnt locker an. Anna und Anika sind nach eigener Aussage zu perfektionistisch und "verkopft". Beiden läuft die Zeit weg. Ihre Job-Chancen schätzt Anna daher wieder einmal als gering ein. Und damit liegt sie ein weiteres Mal falsch. Sie sichert sich den letzten Job der Staffel - ihren insgesamt sechsten. Gemeinsam mit Aurélie steht sie kurz darauf zum Kampagnendreh vor der Kamera: "Ich schäme mich, dass ich mich davor so schlecht geredet habe."

"Überall Eierköpfe!" Zum finalen Walk erwartet der junge Pariser Designer Vincent Pressiat die Models. Für die Präsentation seiner ausgefallenen Kreationen hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen. Alle Models sollen mit Glatze über den Laufsteg gehen. Zwei Models kann Pressiats Vorhaben nicht schocken. Godfrey trägt seit Jahren naturbedingt Glatze. Anika leidet unter Alopezie und hat in ihrem Leben schon mehrfach alle Haare verloren - zuletzt vor einem Jahr: "Alle werden so aussehen wie ich. Wie cool!", frohlockt sie. Die "GNTM"-Maskenbildner leisten ganze Arbeit. Während Alexavius damit hadert, dass ihm seine Extensions entfernt werden, amüsiert sich Daphne sichtlich über die glatzköpfige Model-Konkurrenz: "Überall Eierköpfe!"

Alexavius geht - als künftiger Moderator? Als Gastjuroren beobachten Männer-Supermodel Calum Harper (23) und "Katseye"-Sängerin Manon Bannerman (23) den Walk. Die stärksten Leistungen zeigen Ibo, Luis und Aurélie: "Ihr Walk ist umwerfend", findet Harper. Und Bannerman fordert: "Komm zurück, mach's nochmal!" Aurélie, Flugbegleiterin aus Pulheim, ist in dieser Folge so richtig durchgestartet. Ab sofort zählt sie zu den großen Favoritinnen auf den Sieg bei den Frauen. Schwächere Leistungen zeigen Daphne, Anika und Alexavius. Während bei Anika die Arme während des Walks schlaff herunterhängen, schwingen sie bei Alexavius zu viel mit. Außerdem verpasst er die Stand-Markierung am Ende des Runways - ein echter Fauxpas. Die Entscheidung darüber, wer "GNTM" dieses Mal verlassen muss, fällt Heidi Klum sichtlich schwer: "Jetzt kommt der traurige Satz. Und es tut mir jetzt schon leid." Dann teilt sie Alexavius mit, dass seine "GNTM"-Reise endet. "Es war wirklich nicht meine Woche", gibt er zu. Mit seinem extravaganten Äußeren und seinem losen Mundwerk hat der Grazer gelegentlich polarisiert. Gleichzeitig konnte er auf sympathische und eloquente Art viele Kritiker umstimmen. Wegen seines professionellen Auftretens vor der Kamera wird in den sozialen Medien schon länger über Alexavius' künftige Moderationskarriere spekuliert. Für die übrigen acht Models rückt der Titel in immer greifbarere Nähe.