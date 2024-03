Golden Globes landen für fünf Jahre beim Sender CBS

Bei der 82. Globe-Gala im Jänner räumte das Historien-Epos "Oppenheimer" fünf Globe-Trophäen ab, darunter als bestes Drama, für Regie, Haupt- und Nebenrolle. Die Preise in Form einer Weltkugel wurden in 27 Film- und Fernsehkategorien in Beverly Hills vergeben. Nach Angaben der Veranstalter verfolgten knapp zehn Millionen TV-Zuschauer die Live-Show beim Sender CBS.