Nackte Baseball-Spieler

Das Stück wurde 2002 uraufgeführt und erzählt vom professionellen Baseball-Spieler Darren Lemming (dargestellt von Williams), der sein Coming-out als homosexuell verkünden möchte.

Sein Team-Kollege Kippy (Adams) rät ihm allerdings davon ab, und so entwickelt sich ein Sport-Drama, das auch viele Jahre später höchstaktuell ist – schließlich hatte mit Josh Cavallo erst 2021 der erste professionelle Fußballspieler sein Coming-out. "Wir zeigen damit auf, dass wir, obwohl das Stück 20 Jahre alt ist, im Grunde genommen immer noch dieselben Umstände haben", so Adams.

Viele Dialoge des Tony-ausgezeichneten Stücks finden im Umkleideraum der Mannschaft statt, wodurch die Charaktere immer wieder nackt zu sehen sein werden. "Alles von mir wird ein Debüt feiern", scherzt Williams im Interview. "Das ist wahrscheinlich das klügste Stück, das Nacktszenen involviert", erklärte der Serienstar.

"Das ist mit einer Leichtigkeit ins Stück integriert. Als ich das erste Mal gehört habe, dass in 'Take Me Out' nackte Männer sind, habe ich mir Gedanken gemacht und gedacht, dass es vielleicht unnötig ist. Aber in diesem Stück, da ist es so toll in die Thematik eingearbeitet, um die es wirklich geht: Leute, die sich nackt zeigen und auf das Grundlegende konzentrieren", fügte Adams hinzu.