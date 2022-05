"Grey's Anatomy": Ist nach Staffel 19 (endlich) Schluss?

Was denken die "Grey's"-SchauspielerInnen über ein Ende?

Anlässlich der 400. Episode (ein bemerkenswerter TV-Meilenstein, dem es trotz aller Tiefen Respekt zu zollen gilt), die am 5. Mai in den USA ausgestrahlt wurde, wird erneut sehr laut und öffentlich darüber nachgedacht, wann und vor allem wie die Serie einen Schluss finden könnte. Das wollte auch das "People"-Magazin wissen und stellte genau diese Frage einigen der "Grey's"-Urgesteine.

"Wir haben an so viele Enden gedacht und [die AutorInnen] sagten: 'Nein, das ist es nicht!'", meinte beispielsweise Chandra Wilson (mit neuer bezaubernden Kurzhaarfrisur), die bereits seit Episode 1 als Dr. Miranda Bailey für Recht und Ordnung im ÄrztInnen-Team sorgt. "Das wird auch so weitergehen. Und all die Szenarien … Wir haben sie so gespielt, als ob es enden würde. Also denke ich nicht mehr daran [wie die Serie enden könnte]. Ich werde es nicht tun!"