"Grey's Anatomy": E.R. Fightmaster wird erste nicht-binäre Figur

Derzeit läuft in Amerika bereits die 18. Staffel von "Grey’s Anatomy". Wie "Variety" berichtet, wird in den neuen Folgen das erste Mal eine nicht-binäre Person eine wichtige Rolle in der ÄrztInnen-Serie verkörpern.

Wie das Branchenmagazin schreibt, wird E.R. Fightmaster als Dr. Kai Bartley regelmäßig neben Ellen Pompeo (Meredith Grey) und Co. zu sehen sein.