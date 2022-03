Comeback in Staffel 18

Die neuen Folgen bringen alte Bekannte wieder in die "Grey's Anatomy"-Welt: Kate Walsh kommt als Addison Montgomery zurück – und auch Ellis Grey (Kate Burton) und Diane Pierce (LaTanya Richardson Jackson) haben einen Gastauftritt.

Besonders berührend wird die Rückkehr der beiden Frauen für Maggie Pierce (Kelly McCreary), da sie ihrer leiblichen Mutter Ellis verzeihen kann und einen Abschluss mit ihrer Adoptivmutter Diane findet. Genauso wie in Staffel 17 sieht Maggie die beiden in einem Fiebertraum, sie sind also nur kurz zu sehen.

Neben einigen Gastauftritten muss man sich in der 18. Staffel aber auch von Figuren verabschieden: Wie bereits bekannt ist, stieg Richard Flood (Dr. Cormac Hayes) aus – und auch die Zukunft von Assistenzart Levi Schmitt (Jake Borelli) ist ungewiss: Schmitt verliert in der aktuellen Staffel einen Patienten und schafft es nicht, dessen Tod zu verkraften.

"Wenn man manchmal ein Drehbuch liest, in dem steht: 'Du arbeitest nicht im Krankenhaus' oder 'Du hast das Krankenhaus verlassen', dann fragt man sich schon, was das bedeutet. Klar, es gibt einige der ganz Großen wie Cristina Yang, die ging und wiederkam. Doch dann ging sie und kam nicht wieder zurück. Momentan bin ich besorgt, dass Levi nicht mehr im Krankenhaus arbeitet", verriet Schauspieler Jake Borelli im Interview mit "E! News". Ein Ausstieg scheint aber noch nicht fixiert zu sein. Fans dürfen also hoffen, dass Schmitt seinen Weg zurückfindet.