"Griselda" auf Netflix: Die wahre Geschichte von Griselda Blanco

Griselda Blanco wurde am 3. September 2012 in Medellín, Kolumbien, von zwei Motorradkillern ermordet. Die zwei Schüsse in den Kopf verletzten sie so schwer, dass sie kurz darauf in einem Krankenhaus verstarb. Somit wurde die 69-Jährige durch ebenjene Mordmethode umgebracht, die sie selbst weltberühmt machte.

Bis heute ist ungeklärt, wer ihre Mörder:innen waren. Fest steht jedoch, dass es jede Menge Menschen gab, die ein Motiv hatten, der ehemaligen Kokainkönigin nach dem Leben zu trachten.