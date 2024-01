Was bedeutet das Ende von "Griselda"?

Wie Vergara, Newman und Baiz erklärt haben, verliert Griselda Blanco das, was ihr am liebsten auf der Welt ist. Das, was sie am meisten beschützen wollte. Das, wofür sie überhaupt ins Drogengeschäft eingestiegen ist. Letzten Endes ist es genau das, was ihre Kinder umbringt – makaber-ironisch.

Die Miniserie endet nicht mit dem Tod von Griselda Blanco, sondern damit, dass Griselda Blanco aus dem Gefängnis entlassen wird und erfährt, dass drei ihrer vier Kinder ermordet wurden. Diese Situation ist für eine Mutter viel schlimmer als der Tod. Somit muss sie für ihre unzähligen Verbrechen auf die wohl schlimmste Art und Weise büßen.

In der Schlussszene von Griselda sitzt die Patin am Strand und sieht ihre Kinder im Sand spielen. Hier spiegelt sich all das wider, was sie sich gewünscht hatte – in Frieden mit ihrer Familie zu sein. In Wahrheit hatte Griselda dies jedoch schon lange vor ihrem Gefängnisaufenthalt erreicht. Damals war es einfach nicht genug. Das Streben nach Geld, Status, Respekt und Macht führte die Patin am Ende ins Verderben, und genau dorthin führen solche Wege immer.

Mit dieser Aussage können Zuschauer:innen auch eine Moral aus der Moral von der Geschicht' à la "Das Böse siegt nie." mitnehmen.