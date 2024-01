"Badland Hunters": Das Ende des Netflix-Films erklärt

Was ist mit Dr. Yangs Tochter passiert?

Die Tochter vom Wissenschafter Yang Gi-su (Jun Hee Lee) ist eigentlich schon vor drei Jahren bei dem Erdbeben gestorben. Damals versuchte der trauernde Vater seine geliebte Tochter durch Experimente wieder zum Leben zu erwecken. An der Vorstellung, seine Tochter wiederbeleben zu können, hält Dr. Yang auch noch die nächsten drei Jahre fest. Doch anstatt dass sich ihr Zustand verbessert, verschlechtert er sich nur.

Als der Wissenschafter dann in seinem Labor angegriffen wird, schießt er während seines aus Verzweiflung entstandenen Amoklaufs aus Versehen auf die Kiste, in der der verbliebene Teil seiner Tochter aufbewahrt wurde. Das bedeutet, dass seine Tochter ein für alle Mal tot bleiben wird, was Dr. Yang noch wütender und unberechenbarer macht.