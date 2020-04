"Guardians of the Galaxy"-Regisseur James Gunn teilt neuen Awesome Mix auf Spotify

Der "Awesome Mix"-Soundtrack spielte in beiden " Guardians of the Galaxy"-Filmen von Regisseur und Drehbuchautor James Gunn eine wesentliche Rolle: Peter Quill alias Star-Lord, der Anführer der titelgebenden Superhelden-Truppe, hatte die Mixtape-Kassette von seiner Mutter Meredith Quill bekommen, bevor er von außerirdischen Söldnern in die Tiefen des Weltraums entführt wurde. Aufgewachsen fern der Erde hat Quill die 70s & 80s-Songs immer wieder auf seinem alten Sony Walkman gehört.

Der "Awesome Mix Vol. 1" war der Soundtrack des ersten Space-Adventures von Marvel (2014), im zweiten Teil (2017) wurde nach den Klängen des "Awesome Mix Vol. 2" getanzt. Nun hat Gunn via Spotify eine Playlist mit dem Titel " Meredith Quill's Complete Awesome Mix" veröffentlicht.

Soundtrack für das dritte "Guardians"-Abenteuer?

Auf der Playlist mit insgesamt 64 Songs sind auch einige Titel zu finden, die Gunn schon verwendet hat oder in den beiden bisherigen " Guardians"-Filmen verwenden wollte. Der Writer/Director will jedoch keine Versprechen abgeben, dass es diese Songs auch in den Soundtrack des dritten Kino-Abenteuers der Marvel-Superhelden schaffen werden. Hier ist der Link zur Spotify-Playlist von James Gunn.

Sicher ist jedoch, dass Gunn bereits an " Guardians of the Galaxy 3" arbeitet. Zuerst muss er aber noch den DC-Film "The Suicide Squad" für das Hollywood-Studio Warner Bros. abschließen. Die Dreharbeiten zu dem Film, der am 6. August 2021 erscheinen soll, wurden bereits vor der Coronavirus-Krise abgeschlossen.