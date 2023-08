So einige brisante Details und Geheimnisse werden aber auch ausgeplaudert: So geben Watson und Felton zu, während der Dreharbeiten heimlich füreinander geschwärmt zu haben. Wie süß! Auch, wenn diese und andere Bekenntnisse aus dem Special mittlerweile bekannt sein dürften, lohnt es sich, am 26. August einzuschalten: Denn "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" ist eine durch und durch zauberhafte Reise in die eigene Vergangenheit, eine liebevoll gestaltete Hommage an das Filmemachen und die menschliche Fantasie als auch willkommene Seelennahrung für das eigene innere Kind.

Ach ja: die geschasste Potter-Erfinderin J.K. Rowling ist bei der Reunion nicht dabei ...