Netflix-Trailer: "Hello, Goodbye, and Everything In Between"

Der Netflix-Film wird von den Machern von "To All the Boys I Have Loved Before" produziert. Die Geschichte basiert auf einem Jugendroman von Jennifer E. Smith.

Das schreit ja förmlich nach einem neuen Netflix-Hit. Alle wichtigen Zutaten dafür sind ja enthalten: eine Buchvorlage, die Macher von "To All The Boys" sind mit an Bord und es gibt ein jugendliches Flair. Blöd nur, dass man sich den Film fast gar nicht mehr anschauen muss, nachdem der Trailer im Prinzip die ganze Geschichte verraten hat.

"Hello, Goodbye, and Everything in Between" ist ab dem 6. Juli auf dem Streaming-Giganten Netflix verfügbar.