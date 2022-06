"The Summer I Turned Pretty" Staffel 2: Das wissen wir darüber!

Darum könnte es in Staffel 2 gehen

Da sich die Serie recht eng an die Buchvorlage hält und Han auch selbst Co-Showrunnerin ist, darf man davon ausgehen, dass die nächste Staffel sich erneut an den Romanen orientieren wird, diesmal an Teil Zwei und vielleicht auch Drei: "It’s Not Summer Without You" und "We’ll Always Have Summer".

In der zweiten Roman-Fortsetzung dreht sich das Karussell des Love-Triangles munter weiter. Belly sieht dem Sommer mit gemischten Gefühlen entgegen, während Conrad distanziert ist. Als Conrad verschwindet, erkennt Belly, dass sie um ihre Beziehung mit ihm kämpfen muss.