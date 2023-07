"Heretic": Hugh Grant spielt Psychopath in A24-Horrorfilm

Katz-und-Maus-Spiel mit zwei Opfern

In "Heretic" verwandelt sich Grant nämlich in einen echten Psychopathen und übernimmt die Rolle eines ebenso mysteriösen wie exzentrischen Mannes, der zwei gläubige junge Frauen in sein Haus lockt, um dort ein ausgeklügeltes Katz-und-Maus-Spiel mit seinen Opfern zu treiben.

Das Drehbuch stammt vom bewährten Duo Scott Beck und Bryan Woods: Die beiden haben bereits "A Quiet Place" und "The Boogeyman" verfasst und zu einer ihrer letzten Regiearbeiten zählt "Halloween Haunt". Auch bei "Heretic" übernehmen sie die Inszenierung – und das könnte bei diesem Hauptdarsteller ein denkwürdiges Erlebnis für uns werden.

Gänzlich neu ist für Hugh Grant das Horror-Genre übrigens nicht, denn 1988 spielte er bereits in "Der Biss der Schlangenfrau" mit.