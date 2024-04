Fortsetzung aus "Heroes: Eclipsed"

Universal TV hat "Heroes: Eclipsed" in Auftrag gegeben, ein Soft-Reboot der Originalserie: "Eclipsed" schließt zwar dramaturgisch an "Heroes" an (spielt also in der Zukunft) und ist auch im selben Universum angesiedelt, aber im Fokus stehen neue Held:innen und Schurk:innen. Ob auch die Ereignisse aus "Reborn" berücksichtigt werden, ist nicht bekannt.

Laut "Deadline" wird es sich beim Cast um "bekannte Bösewicht:innen und neue Feind:innen" handeln, was darauf hinweist, dass Figuren aus der Mutterserie zurückkehren werden. Wir tippen auf Claires zwielichtigen Vater Noah Bennet (Jack Coleman), der auch bereits in "Reborn" eine wichtige Rolle spielte und somit als eine Art roter Faden unter den "Heroes"-Serien fungiert. Wünschen würden wir uns allerdings ein Comeback von Sylar, der uns alle vier Staffeln lang das Fürchten lehrte und erschreckend intensiv von Zachary Quinto dargestellt wurde.

Verantwortlich zeichnet für "Heroes: Eclipsed" niemand geringerer als Tim Kring, der Schöpfer von "Heroes", aber ebenso von "Reborn". Auch ansonsten hat Kring nicht allzu viele Serienjuwelen vorzuweisen, weshalb man sich zwar über die Rückkehr des "Heroes"-Papas freut, trotzdem aber auch skeptisch sein darf.