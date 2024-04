Horrorklassiker für eine neue Generation

Auf der aktuellen CinemaCon in Las Vegas wurde das kommende Projekt bekanntgegeben, und Jason Blum brachte seine Begeisterung darüber zum Ausdruck: "Ich bin ein großer Bewunderer von 'The Blair Witch Project', das die Idee des Found-Footage-Horrors dem Mainstream-Publikum zugänglich machte und zu einem wahren kulturellen Phänomen wurde. Ich glaube nicht, dass es ohne diesen Film 'Paranormal Activity' gegeben hätte. Daher fühlt sich dieses Projekt wie etwas wirklich Besonderes an und ich bin gespannt, wohin es führt."